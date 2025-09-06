Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: Есть моменты, где нам не хватает сыгранности

Главный тренероценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(3:4 Б).

«Прежде всего поздравляю всех болельщиков с началом сезона. Что касается игры, то первый матч — это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

Определились ли мы с первом номером в воротах "Ак Барса"? Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодёжи. Они получали игровую практику, мы — информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании. Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение.

Игровая форма Григория Денисенко? Сейчас наша задача — как можно сильнее сократить процесс адаптации и Гриши, и других ребят. Биро? Да, для него это тоже новая команда и новая лига, но у него было время, чтобы познакомиться с нашими требованиями. В принципе, он выполняет то, что мы просим. Но нюансов много, нужно время», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ казанская команда сыграет против «Авангарда» 8-го сентября.