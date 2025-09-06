1-й тайм Ирландия — ВенгрияОнлайн
    Главный тренер сборной Ирландии Хеймир ХадльгримссонИрландия — Венгрия. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:09
    • «Зенит» одолел «Сьон» в результативном товарищеском матче
  • 20:57
    • Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    • Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 22:11
    • Хесус Медина перешел из «Спартака» в «Дамак» из Саудовской Аравии
  • 22:03
    • «Краснодар» и «ФК 10» сыграли вничью в товарищеском матче
    Тренер «Ак Барса» Гатиятулин: Есть моменты, где нам не хватает сыгранности

    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин оценил игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:4 Б).

    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»
    Анвар Гатиятулин — главный тренер «Ак Барса»

    «Прежде всего поздравляю всех болельщиков с началом сезона. Что касается игры, то первый матч — это всегда вопрос контроля эмоций. Мы ждали от соперника активной игры, он играет дома, но в наши планы не входила разница в две шайбы. В принципе, мы выровняли игру, отыгрались с 0:2, с 3:2. Достаточно созидали, но результат определили вратари.

    Определились ли мы с первом номером в воротах "Ак Барса"? Перед сезоном старались всем давать сыграть: вратарям, полевым, молодёжи. Они получали игровую практику, мы — информацию. Так получилось, что окончательный состав сформировался уже в конце сборов, пару тренировок только провели в таком сочетании. Поэтому есть моменты, где нам не хватает сыгранности. В общем, мы будем смотреть на все позиции и искать разные сочетания. Во вратарской линии у нас тандем, сегодня сыграл Билялов, к следующему матчу мы проанализируем ситуацию и примем решение.

  • Сегодня

    • Игровая форма Григория Денисенко? Сейчас наша задача — как можно сильнее сократить процесс адаптации и Гриши, и других ребят. Биро? Да, для него это тоже новая команда и новая лига, но у него было время, чтобы познакомиться с нашими требованиями. В принципе, он выполняет то, что мы просим. Но нюансов много, нужно время», — цитирует Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса».

    В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ казанская команда сыграет против «Авангарда» 8-го сентября.

