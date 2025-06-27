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    Овечкин, Кучеров и Махачев номинированы на премию ESPY Awards-2025

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    Сразу три российских спортсмена номинированы на престижную премию ESPY Awards-2025.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    39-летний форвард «Вашингтона» Александр Овечкин является претендентом на приз за «Лучший рекорд». В прошлом сезоне ему удалось превзойти великий рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах НХЛ по забитым голам.

    Также на награду претендуют Кевин Дюрант (лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу), Кейтлин Кларк (рекордсменка WNBA по передачам в матче и за сезон) и Джино Оримма (рекордсмен по количеству побед среди тренеров в истории стунденческого баскетбола NCAA).

    Игрок «Тампы» Никита Кучеров будет бороться за звание лучшего хоккеиста года в НХЛ вместе с Кейлом Макаром («Колорадо Эвеланш»), Леоном Драйзайтлем («Эдмонтон Ойлерз») и Коннором Хеллебайком («Виннипег Джетс»).

    Ислам Махачев претендует на награду лучшему бойцу года в UFC вместе с Дрикусом Дю Плесси, Мерабом Двалишвили и Кайлой Харрисон.

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