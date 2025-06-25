ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Руни БардагжиШведский Рафинья. Зачем «Барселоне» дерзкий вундеркинд Руни Бардагжи
    Все новости спорта

    Набоков: Нам немного не хватило эмоций в плей‑офф

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг
    Вратарь «Металлурга» Илья Набоков рассказал, чего не хватило команде для защиты титула в минувшем сезоне.

    Илья Набоков
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Илья Набоков

    «Сезон был тяжелым. Много травм было в начале. Потеряли очки, которые не должны были терять. Немного не хватило эмоций в плей‑офф. Команды соперников настраивались на нас как на чемпионов, хотели нас обыграть. Нам было вдвойне сложнее играть», — приводит слова Набокова «Матч ТВ».

    «Металлург» в последний раз выиграл Кубок Гагарина в 2024-м году, а в минувшем сезоне занял 3-е место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (2-4 в серии)

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Дортмундцы забьют и… пропустят?!
  • «Боруссия» Д — «Ульсан Хёндэ». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Молодые немцы проследуют в финал
  • Германия (U21) — Франция (U21). Прогноз и ставки
  • 2.88
    •
  • «Флуминенсе» будет торопиться
  • «Мамелоди Сандаунс» — «Флуминенсе». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Ювентус — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Видад Касабланка — Аль-Айн
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.63
  • Экспресс дня 26 июня
  • Завтра в 22:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Испания (U19) — Нидерланды (U19)
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Динамо — 2DROTS
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие