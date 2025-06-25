Набоков: Нам немного не хватило эмоций в плей‑офф

Вратарьрассказал, чего не хватило команде для защиты титула в минувшем сезоне.

«Сезон был тяжелым. Много травм было в начале. Потеряли очки, которые не должны были терять. Немного не хватило эмоций в плей‑офф. Команды соперников настраивались на нас как на чемпионов, хотели нас обыграть. Нам было вдвойне сложнее играть», — приводит слова Набокова «Матч ТВ».

«Металлург» в последний раз выиграл Кубок Гагарина в 2024-м году, а в минувшем сезоне занял 3-е место в Восточной конференции и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина от омского «Авангарда» (2-4 в серии)