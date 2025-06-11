Плющев — об уходе Никитина: Добра от добра не ищут

Бывший главный тренер сборной Россииуходс поста главного тренера

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Игорь Никитин Фото: ХК «Локомотив»

«О возвращении Никитина в ЦСКА мы слышали уже достаточно давно. Скорее всего, он примет это предложение. Другое дело, что команда потеряла немало игроков, которые определяли ее лицо. И что именно будет выстраивать Никитин, не совсем понятно. То, что было в "Локомотиве", может быть не совсем принято в ЦСКА. Не пожалеет ли Никитин о своем решении? Не знаю, сложно рассуждать о его чувствах и мыслях. Но в финансовом плане он определенно выиграет. Я как-то говорил, что добра от добра не ищут. В Ярославле он был значимым человеком, а вот сумеет ли сделать что-то в ЦСКА, говорить рано. Думаю, в "Локомотиве" остался не очень хороший осадок, хотя руководство наверняка было готово к такому исходу. Опять же — если тебе предлагают в два раз больше денег, есть повод задуматься», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

52-летний Никитин тренировал «Локомотив» с сентября 2021 года. Под его руководством команда дважды выходила в финал Кубка Гагарина — в 2024 и 2025 годах.

Ранее Никитин работал с омским «Авангардом» и ЦСКА, с которым в 2019 году уже завоевывал Кубок Гагарина.