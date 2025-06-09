Тарасов — об игре «Коламбуса»: Нужно было чуть раньше включаться

Российский голкипероценил игру своей команды в нынешнем сезоне НХЛ.

«На самом деле без разницы, насколько близко мы были. По факту — это то же самое, что теряешь шансы в начале марта или в самом конце сезона. Да, может быть, это добавляет какой-то мотивации, может быть, появляется больше злости на себя, что вот — не хватило совсем немножко.

Не могу конкретно сказать, чего именно нам не хватило. Игры по-разному складывались, и назвать одну конкретную причину сложно. Все ребята бились, старались до последних матчей, все решалось в самом конце. Отчасти уже последние игры даже не так сильно зависели от нас. Но в любом случае мы до конца, не опуская рук, работали и выигрывали все, что у нас оставалось. Дальше — уже дело случая. Если бы "Монреаль" проиграл и не набрал очков, все могло бы сложиться в нашу пользу.

Наверное, нужно было чуть раньше включаться, действовать более аккуратно, более собранно. У нас был небольшой неудачный отрезок — и, может быть, надо было быстрее перефокусироваться, понять, что нам действительно нужно делать шаги в сторону выхода в плей-офф. Именно раньше. Чтобы не как в последний вагон уходящего поезда, а увереннее туда заходить», — сказал Тарасов «ВсеПроСпорт».

Напомним, что «Коламбус» занял 9-е место в таблице Востока с 89-ю очками в активе, отстав от зоны плей-офф на 2 балла.