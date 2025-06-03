Стало известно, когда ИИХФ обсудит участие сборной России на ЧМ-2027

Президент ИИХФрассказал, когда организация обсудит вопрос участия сборныхв чемпионате мира, который пройдет в 2027 году.

«Мы встречались в феврале этого года, чтобы обсудить чемпионат мира в Швейцарии в 2026 году. Тогда мы договорились не разрешить играть россиянам и белорусам. Мы встретимся в феврале следующего года, чтобы обсудить 2027‑й. Нам нужно данное время для упорядочивания групп и создания расписаний игр, над чем мы начинаем работать сразу после окончания чемпионата мира, — цитирует Тардифа пресс‑служба IIHF.

Сборные России и Беларуси отстранены от участия в турнирах под эгидой ИИХФ с 2022 года.