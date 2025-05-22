ХК «Сочи» продлил контракт с нападающим Авершиным

Хоккейный клубпродлил контракт с нападающим

Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2027 года. 23-летний Авершин выступает за «Сочи» уже четыре сезона.

За это время он провел 142 матча в форме «леопардов», набрав 32 очка (16 голов и 16 результативных передач). В прошедшем регулярном сезоне КХЛ нападающий сыграл 37 матчей, забросил 5 шайб и отдал 5 передач.

По итогам сезона «Сочи» занял последнее место в таблице Западной конференции КХЛ и по-прежнему остается без главного тренера.