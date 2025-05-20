Канада выиграла у Швеции в матче чемпионата мира и заняла первое место в группе

сборная Канады Фото: globallookpress.com
Трэвис Санхэйм, Тайсон Ферстер, Райан О'Райлли, Макклин Селебрини и Натан Маккиннон стали авторами голов в составе победителей. За шведом забили Элиас Линдхольм, Маркус Йоханссон и Расмус Андерссон.
Чемпионат мира. Группа A
Швеция — Канада — 3:5 (1:3, 1:1, 1:1)
Голы: Санхейм — 1 (Маккиннон, Конекны), 0:18 — 0:1. Линдхольм — 7 (мен.), 3:47 — 1:1. Форстер — 2 (Сперджен, Кросби), 7:15 — 1:2. О`Райлли — 2 (Конекны, Маккиннон), 13:01 — 1:3. Юханссон — 2 (бол., Форсберг, Раймонд), 23:02 — 2:3. Селебрини — 3 (Кросби, Сперджен), 30:50 — 2:4. Маккиннон — 7, 44:11 — 2:5. Андерссон — 2 (Конекны, Эванс), 56:52 — 3:5Вратари: Маркстрем (55:48 — 56:52, 56:58) — БиннингтонШтраф: 10 — 14Броски: 28 (11+7+10) — 24 (10+11+3)
Канада набрала 19 очков и стала первой в группе. Швеция (18) — вторая.