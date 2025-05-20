Австрия пробилась в плей-офф ЧМ, разгромив Латвию

В матче 7-го тура группы А чемпионата мира по хоккеюпотерпела разгромное поражение отсо счетом 1:6.

За Австрию дублем отметились Доминик Цвергер и Винценц Рорер, также отличились Беньямин Баумгартнер и Томас Раффль. У сборной Латвии единственная шайба на счету Эдуарда Тралмакса.

Чемпионат мира. Группа A Латвия — Австрия — 1:6 (0:1, 1:2, 0:3) Голы: Цвергер — 2 (Талер), 17:08 — 0:1. Баумгартнер — 2 (бол., Каспер, Хайнрих), 23:57 — 0:2. Рорер — 3, 25:38 — 0:3. Тралмакс — 3 (Локмелис, Равинскис), 28:03 — 1:3. Раффль — 1 (Шнайдер), 44:28 — 1:4. Цвергер — 3 (Шнайдер), 52:29 — 1:5. Рорер — 4 (мен., п.в.), 57:18 — 1:6Вратари: Гудлевскис (56:44 — 57:18) — КиккертБроски: 29 (11+9+9) — 24 (7+8+9)Штраф: 6 — 8

Благодаря этой победе австрийцы впервые в своей истории вышли в плей-офф чемпионата мира с 4-го места, набрав 10 очков. Латвия (9) заняла пятую строчку.