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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Рыбин раскритиковал «Вашингтон Кэпиталз» за игру против «Каролины»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз
    Бывший игрок СКА Максим Рыбин заявил, что «Вашингтон Кэпиталз» объективно уступал «Каролине Харрикейнз» во втором раунде плей-офф НХЛ.

    «Вашингтон Кэпиталз»
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    «Вашингтон Кэпиталз»

    «Монреаль сам по себе был слабее "Вашингтона". Это даже если сравнивать его ещё и с "Каролиной", то они сами по себе очень разные по своему стилю, своему статусу, игровой дисциплине. Сколько столичная команда бросала по воротам "Каролины"? Пару матчей с 14 бросками, так ведь невозможно выиграть», — цитирует Рыбина сетевое издание LiveResult.ru.

    В серии «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счётом 1:4 и завершил выступление в Кубке Стэнли сезона 2024/2025.

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