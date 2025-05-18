Рыбин раскритиковал «Вашингтон Кэпиталз» за игру против «Каролины»

Бывший игрок СКА Максим Рыбин заявил, чтообъективно уступалво втором раунде плей-офф НХЛ.

«Монреаль сам по себе был слабее "Вашингтона". Это даже если сравнивать его ещё и с "Каролиной", то они сами по себе очень разные по своему стилю, своему статусу, игровой дисциплине. Сколько столичная команда бросала по воротам "Каролины"? Пару матчей с 14 бросками, так ведь невозможно выиграть», — цитирует Рыбина сетевое издание LiveResult.ru.

В серии «Вашингтон» проиграл «Каролине» со счётом 1:4 и завершил выступление в Кубке Стэнли сезона 2024/2025.

«Ураганы» вышли в финал Восточной конференции, где сыграют с победителем пары «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс»