Коростелев высказался о моменте Шалунова с Робинсоном

Нападающийподелился мнением по поводу момента с участием своего одноклубникаи форварда

«Сильно ли потеря Бадди Робинсона отразилась на игре команды? Тройки нападения — это один вопрос. Здесь в первую очередь надо говорить о здоровье игрока. Надеемся, что с Бадди все будет нормально.

Сотрясение у Робинсона? Ничего не могу сказать. Это нужно спрашивать у медицинского штаба. Надеюсь, что с Бадди все будет хорошо.

Желание отомстить? Нужно голову на плечах сохранять. Конечно, неприятно терять партнера, но ставки высоки, поэтому надо сохранять голову.

Готовы ли играть жестче? Здесь каждый готов играть жестко и навязывать борьбу. Конечно, мы готовы бороться», — приводит слова Коростелева «Чемпионат».

Американский хоккеист досрочно завершил встречу после столкновения с форвардом «железнодорожников», покинув лед в ходе первого периода второго матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1).

Следующий матч состоится 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1