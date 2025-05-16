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    Коростелев высказался о моменте Шалунова с Робинсоном

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Локомотив
    Нападающий «Трактора» Никита Коростелев поделился мнением по поводу момента с участием своего одноклубника Чарльза Робинсона и форварда «Локомотива» Максима Шалунова.

    Чарльз Робинсон
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    Чарльз Робинсон

    «Сильно ли потеря Бадди Робинсона отразилась на игре команды? Тройки нападения — это один вопрос. Здесь в первую очередь надо говорить о здоровье игрока. Надеемся, что с Бадди все будет нормально.

    Сотрясение у Робинсона? Ничего не могу сказать. Это нужно спрашивать у медицинского штаба. Надеюсь, что с Бадди все будет хорошо.

    Желание отомстить? Нужно голову на плечах сохранять. Конечно, неприятно терять партнера, но ставки высоки, поэтому надо сохранять голову.

    Готовы ли играть жестче? Здесь каждый готов играть жестко и навязывать борьбу. Конечно, мы готовы бороться», — приводит слова Коростелева «Чемпионат».

    Американский хоккеист досрочно завершил встречу после столкновения с форвардом «железнодорожников», покинув лед в ходе первого периода второго матча финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором» (4:1).

    Следующий матч состоится 17 мая в Челябинске. Счет в серии равный — 1:1

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