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    Чехия разгромила Венгрию на ЧМ-2025

    Чехия — Венгрия: счет матча 6:1, обзор голов

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2025 Сборная Чехии
    Сборная Чехии разгромила команду Венгрии в матче 4-го тура ЧМ-2025 со счетом 6:1.

    Давид Пастрняк
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    Давид Пастрняк

    В составе победителей дублем отметился Давид Пастрняк (18' и 44'). По голу на счету Якуба Флека (20'), Петра Кодытека (30'), Онджея Беранека (47') и Лукаша Седлака (48').

    Единственная шайбу у венгров забросил Андраш Михалик на 36-й минуте встречи.

    Чемпионат мира. Группа B.
    Чехия — Венгрия — 6:1 (2:0, 1:1, 3:0)
    Голы Пастрняк — 3 (Червенка, Седлак), 17:30 — 1:0. Флек — 2 (Воженилек), 19:23 — 2:0. Кодытек — 1 (Гронек, Воженилек), 29:43 — 3:0. Михалик — 1 (Винце, Ортенски), 35:27 — 3:1. Пастрняк — 4 (Крейчик, Газда), 43:42 — 4:1. Беранек — 1 (бол., Задина, Крейчик), 46:19 — 5:1. Седлак — 3 (Червенка, Пастрняк), 47:38 — 6:1Вратари Владарж — ВайШтраф 2 — 8Броски 32 (8+14+10) — 12 (1+8+3)

    Действующие чемпионы мира одержали четвертую победу подряд на турнире и лидируют в своей группе с 11 очками после четырех встреч. Венгрия остается на 6-м месте с тремя баллами в активе.

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