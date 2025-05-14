Березкин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче против «Трактора»

Нападающийвысказался о поражении своей команды в 1-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против(1:2).

«Равная игра была. Два гола привезли в свои ворота, но были шансы отыграться и выиграть в основное время. Двигаемся дальше. Что не получилось во втором? Хладнокровие в моментах, работа перед Фукале — и она обязательно зайдёт.

Пропущенный гол? И я, и Каюмов неправильно сыграли. Гол на мне и на нём. Состояние Каюмова? Он потрёпанный, но к следующей игре будет готов.

Что нужно сделать в следующей игре? Показывать тот хоккей, что мы показывали весь сезон. Нужно давить, забирать нейтральные шайбы, воевать», — цитирует Березкина пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» ведет в серии против «Локомотива» со счетом 1:0. Вторая игра между этими командами состоится 15-го мая в Ярославле.