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    Березкин прокомментировал поражение «Локомотива» в матче против «Трактора»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Трактор
    Нападающий «Локомотива» Максим Березкин высказался о поражении своей команды в 1-м матче финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина против «Трактора» (1:2).

    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»
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    Максим Березкин — нападающий «Локомотива»

    «Равная игра была. Два гола привезли в свои ворота, но были шансы отыграться и выиграть в основное время. Двигаемся дальше. Что не получилось во втором? Хладнокровие в моментах, работа перед Фукале — и она обязательно зайдёт.

    Пропущенный гол? И я, и Каюмов неправильно сыграли. Гол на мне и на нём. Состояние Каюмова? Он потрёпанный, но к следующей игре будет готов.

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    • Что нужно сделать в следующей игре? Показывать тот хоккей, что мы показывали весь сезон. Нужно давить, забирать нейтральные шайбы, воевать», — цитирует Березкина пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Трактор» ведет в серии против «Локомотива» со счетом 1:0. Вторая игра между этими командами состоится 15-го мая в Ярославле.

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