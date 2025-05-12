Канадец Уилл Биттен продлил контракт с «Сочи» еще на один сезон

Канадский нападающийпродлил контракт с ХКеще на один год — новое соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Уильям, давай хорошенько подготовься в Канаде к новому сезону и прилетай в начале августа! Нас ждут великие дела!» — говорится в сообщении команды в телеграм-канале.

26-летний форвард присоединился к «Сочи» по ходу сезона-2024/25, перейдя из московского «Спартака» на правах свободного агента. В составе южан Биттен провел 51 матч в регулярном чемпионате КХЛ, набрал 19 (11+8) очков при показателе полезности «-9».

В плей-офф команда участия не принимала — «Сочи» завершил сезон на 11-м месте в Западной конференции, набрав 47 очков.