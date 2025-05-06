Кудашов заявил, что Подъяпольский играл все матчи плей-офф на уколах

Главный тренервысказался о состоянии голкипера командыпосле серии с

Напомним, что «бело-голубые» вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии полуфинала, проиграв челябинцами со счетом в серии 2:4.

«С чем была связана замена вратаря? С травмой. Сейчас-то уже можно раскрыть все карты. Конечно, у Владислава была операция перед плей-офф. Конечно, он все игры отыграл на уколах. Где-то вроде успокоилось, сроки выдержали, но форсаж был.

Я не случайно сказал, что все игроки, кто сегодня не играл, они просто не могли играть. А те, кто был на лавке и играл, многие из них тоже не могли играть. Я не знаю точный его диагноз, но думаю, что это рецидив. При этом не сильный рецидив. Думаю, что всё успокоится и вернётся на круги своя.

Понимаете, это плей-офф, где люди играют без рук и ног. Не знаю, заметили вы или нет, но сегодня Кудрявцев играл на одной ноге. Поэтому это так и есть. Куда деваться-то», — передает слова Кудашова Чемпионат.

В розыгрыше Кубка Гагарина 2025 Подъяпольский провел за «Динамо» М 11 матчей, отразил 93.5% бросков при коэффициенте надежности 2.15.