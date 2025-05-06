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    Кудашов заявил, что Подъяпольский играл все матчи плей-офф на уколах

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    Главный тренер «Динамо» М Алексей Кудашов высказался о состоянии голкипера команды Владислава Подъяпольского после серии с «Трактором».

    Владислав Подъяпольский — голкипер «Динамо» М
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    Владислав Подъяпольский — голкипер «Динамо» М

    Напомним, что «бело-голубые» вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина на стадии полуфинала, проиграв челябинцами со счетом в серии 2:4.

    «С чем была связана замена вратаря? С травмой. Сейчас-то уже можно раскрыть все карты. Конечно, у Владислава была операция перед плей-офф. Конечно, он все игры отыграл на уколах. Где-то вроде успокоилось, сроки выдержали, но форсаж был.

    Я не случайно сказал, что все игроки, кто сегодня не играл, они просто не могли играть. А те, кто был на лавке и играл, многие из них тоже не могли играть. Я не знаю точный его диагноз, но думаю, что это рецидив. При этом не сильный рецидив. Думаю, что всё успокоится и вернётся на круги своя.

    Понимаете, это плей-офф, где люди играют без рук и ног. Не знаю, заметили вы или нет, но сегодня Кудрявцев играл на одной ноге. Поэтому это так и есть. Куда деваться-то», — передает слова Кудашова Чемпионат.

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