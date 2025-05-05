ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ярослав ГладышевПринял эстафету. Гладышев — новая звезда атаки «Динамо» в отсутствии Тюкавина
    Все новости спорта

    «Виннипег» победил «Сент-Луис» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

    «Виннипег» — «Сент-Луис»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Виннипег Джетс Сент-Луис Блюз
    «Виннипег» в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду во втором овертайме одолел «Сент-Луис» со счетом 4:3.

    Павел Бучневич
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Павел Бучневич

    У «Джетс» дублем отметился Кол Перфетти, который также сравнял счет за три секунды до сирены, еще одна шайба на счету Владислава Наместникова. Победный гол на 97-й минуте забил Адам Лаури.

    У гостей шайбы забросили Джордан Кайру, Мэттью Джозеф и Радек Факса, Павел Бучневич сделал ассист.

    «Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3. Клуб пробился во второй раунд плей-офф НХЛ.

    НХЛ. Плей-офф
    «Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:3 2ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
    Голы: Кайру — 3 (Парэйко, Бучневич), 1:10 — 0:1. Джозеф — 1, 7:16 — 0:2. Перфетти — 2 (бол., Коннор, Пионк), 31:41 — 1:2. Факса — 1 (Уокер), 39:25 — 1:3. Наместников — 2 (Пионк, Самберг), 58:04 — 2:3. Перфетти — 3 (Коннор, Элерс), 59:57 — 3:3. Лаури — 3 (Пионк, Коннор), 96:10 — 4:3Вратари: Хеллибак (56:46 — 58:04, 58:33 — 59:57) — БиннингтонШтраф: 2 — 4Броски: 47 (3+10+15+19) — 29 (7+9+4+9)

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит серию на домашнем льду
  • «Локомотив» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Возьмет ли «Динамо» 3 очка в Самаре?
  • «Крылья Советов» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Ноттингем Форест» сделает шаг к зоне Лиги чемпионов
  • «Кристал Пэлас» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.36
  • Экспресс дня 5 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Жирона — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Дженоа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Урава Ред — Гамба Осака
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие