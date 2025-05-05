«Виннипег» победил «Сент-Луис» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

в седьмом матче первого раунда плей-офф НХЛ на своем льду во втором овертайме одолелсо счетом 4:3.

У «Джетс» дублем отметился Кол Перфетти, который также сравнял счет за три секунды до сирены, еще одна шайба на счету Владислава Наместникова. Победный гол на 97-й минуте забил Адам Лаури.

У гостей шайбы забросили Джордан Кайру, Мэттью Джозеф и Радек Факса, Павел Бучневич сделал ассист.

«Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3. Клуб пробился во второй раунд плей-офф НХЛ.