«Виннипег» победил «Сент-Луис» и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ

Павел Бучневич Фото: globallookpress.com
У «Джетс» дублем отметился Кол Перфетти, который также сравнял счет за три секунды до сирены, еще одна шайба на счету Владислава Наместникова. Победный гол на 97-й минуте забил Адам Лаури.
У гостей шайбы забросили Джордан Кайру, Мэттью Джозеф и Радек Факса, Павел Бучневич сделал ассист.
«Виннипег» выиграл серию со счетом 4-3. Клуб пробился во второй раунд плей-офф НХЛ.
НХЛ. Плей-офф
«Виннипег» — «Сент-Луис» — 4:3 2ОТ (0:2, 1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Кайру — 3 (Парэйко, Бучневич), 1:10 — 0:1. Джозеф — 1, 7:16 — 0:2. Перфетти — 2 (бол., Коннор, Пионк), 31:41 — 1:2. Факса — 1 (Уокер), 39:25 — 1:3. Наместников — 2 (Пионк, Самберг), 58:04 — 2:3. Перфетти — 3 (Коннор, Элерс), 59:57 — 3:3. Лаури — 3 (Пионк, Коннор), 96:10 — 4:3Вратари: Хеллибак (56:46 — 58:04, 58:33 — 59:57) — БиннингтонШтраф: 2 — 4Броски: 47 (3+10+15+19) — 29 (7+9+4+9)