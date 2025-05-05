Плющев считает, что «Локомотив» выйдет в финал розыгрыша Кубка Гагарина

Экс-тренер сборной Россииподелился ожиданиями от предстоящего 5-го матча полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина против между

«На 60% можно предсказать, что "Локомотив" сегодня решит свои проблемы. Однозначно, игра будет непростой. "Салават" на протяжении всей серии оказывает достойное сопротивление независимо от травмированных хоккеистов и лидеров, потерявших форму.

Уфимцы выглядят достойно, но с их лавочкой будет сложно противостоять "Локо". При каких‑то обстоятельствах "СЮ" может пощекотать нервы ярославцам, но, думаю, те все равно пройдут в финал», — сказал Плющев «Матч ТВ».

Пятый матч между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» состоится сегодня, 5-го мая в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.