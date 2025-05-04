Беднар: «Колорадо» тяжело пережить вылет из Кубка Стэнли

Джаред Беднар Фото: globallookpress.com
«Это тяжело, потому что ты вкладываешь сердце и душу в сезон, серию, затем ты оказываешься в хорошей позиции, чтобы выиграть решающий матч, а потом всё это превращается в прах.
Это тяжело пережить, я знаю, как усердно работали парни в нашей команде и как сильно они хотели победить. Это всё, о чём я сейчас думаю», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.
Главным героем встречи оказался экс-нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, который отметился хет-триком и одним ассистом.