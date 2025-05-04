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    Беднар: «Колорадо» тяжело пережить вылет из Кубка Стэнли

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Колорадо Эвеланш
    Наставник «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал поражение от «Даллас Старз» в седьмом матче серии. Клуб закончил сезон.

    Джаред Беднар
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    Джаред Беднар

    «Это тяжело, потому что ты вкладываешь сердце и душу в сезон, серию, затем ты оказываешься в хорошей позиции, чтобы выиграть решающий матч, а потом всё это превращается в прах.

    Это тяжело пережить, я знаю, как усердно работали парни в нашей команде и как сильно они хотели победить. Это всё, о чём я сейчас думаю», — цитирует Беднара пресс-служба клуба.

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    Главным героем встречи оказался экс-нападающий «Колорадо» Микко Рантанен, который отметился хет-триком и одним ассистом.

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