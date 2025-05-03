Козлов: С «Локомотивом» нельзя так ошибаться, они моментально наказывают

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды от(0:3) в 4-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

«С "Локомотивом" нельзя так ошибаться, они моментально наказывают. Нас за ошибки наказали, команда хорошо играет в атаке и обороне, много силенок забрали. Они были быстрее и свежее нас.

Играли без драйва? Не как в третьем матче, согласен. Соперник заставил терять шайбу.

Почему Самонов был в воротах? Вязовой много сил потратил. У нас два вратаря хороших, выбор пал на Александра.

Как готовиться дальше? На нас сейчас нет никакого давления, это им надо закрыть серию, а нам готовиться к следующей игре», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 5 мая в Ярославле. Счет в серии — 3:1 в пользу «Локомотива».