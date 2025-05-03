Козлов: С «Локомотивом» нельзя так ошибаться, они моментально наказывают

Виктор Козлов Фото: globallookpress.com
«С "Локомотивом" нельзя так ошибаться, они моментально наказывают. Нас за ошибки наказали, команда хорошо играет в атаке и обороне, много силенок забрали. Они были быстрее и свежее нас.
Играли без драйва? Не как в третьем матче, согласен. Соперник заставил терять шайбу.
Почему Самонов был в воротах? Вязовой много сил потратил. У нас два вратаря хороших, выбор пал на Александра.
Как готовиться дальше? На нас сейчас нет никакого давления, это им надо закрыть серию, а нам готовиться к следующей игре», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».
Следующий матч между командами пройдет 5 мая в Ярославле. Счет в серии — 3:1 в пользу «Локомотива».