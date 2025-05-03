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    Игроки «Локомотива» празднуют гол«Локомотив» — «Оренбург». Онлайн, прямая трансляция
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    Козлов: С «Локомотивом» нельзя так ошибаться, они моментально наказывают

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Локомотив
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (0:3) в 4-м матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

    Виктор Козлов
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    Виктор Козлов

    «С "Локомотивом" нельзя так ошибаться, они моментально наказывают. Нас за ошибки наказали, команда хорошо играет в атаке и обороне, много силенок забрали. Они были быстрее и свежее нас.

    Играли без драйва? Не как в третьем матче, согласен. Соперник заставил терять шайбу.

    Почему Самонов был в воротах? Вязовой много сил потратил. У нас два вратаря хороших, выбор пал на Александра.

    Как готовиться дальше? На нас сейчас нет никакого давления, это им надо закрыть серию, а нам готовиться к следующей игре», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 5 мая в Ярославле. Счет в серии — 3:1 в пользу «Локомотива».

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