Вайсфельд оценил игру «России 25» в матче против Казахстана

Известный хоккейный функционервысказался о победе в матче тура Сборной против(4:1).

«В первом матче турне сборная России имела ощутимое преимущество на протяжении всей встречи, хотя чувствовалось отсутствие игровой практики. В первом периоде хоккеисты долго входили в игру. А дальше на протяжении всего матча было солидное преимущество российской сборной.

Очень уверенно провёл игру вратарь Андрей Мишуров. Завтра предстоит встреча с более сильной сборной Беларуси. Нет сомнения, что нас ждёт принципиальное противостояние, в котором обе сборные будут играть на победу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

В следующем матче тура Сборной «Россия 25» встретится против сборной Беларуси завтра, 2-го мая.