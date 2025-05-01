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    Вайсфельд оценил игру «России 25» в матче против Казахстана

    Хоккей Сборная России Сборная Казахстана
    Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о победе «России 25» в матче тура Сборной против Казахстана (4:1).

    Роман Ротенберг — главный тренер «России 25»
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    Роман Ротенберг — главный тренер «России 25»

    «В первом матче турне сборная России имела ощутимое преимущество на протяжении всей встречи, хотя чувствовалось отсутствие игровой практики. В первом периоде хоккеисты долго входили в игру. А дальше на протяжении всего матча было солидное преимущество российской сборной.

    Очень уверенно провёл игру вратарь Андрей Мишуров. Завтра предстоит встреча с более сильной сборной Беларуси. Нет сомнения, что нас ждёт принципиальное противостояние, в котором обе сборные будут играть на победу», — сказал Вайсфельд «Чемпионату».

    В следующем матче тура Сборной «Россия 25» встретится против сборной Беларуси завтра, 2-го мая.

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