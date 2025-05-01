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    «Россия-25» начала турнир в Астане с победы

    Казахстан — «Россия-25»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Сборная Казахстана Сборная России
    Команда «Россия-25» начала турнир в Астане с победы над хозяевами турнира из Казахстана — 4:1.

    Илья Карпухин
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    Илья Карпухин

    Заброшенными шайбами в коллективе Романа Ротенберга отметились Данил Аймурзин (12'), Дмитрий Саморуков (18'), Марат Хайруллин (26') и Михаил Воробьев (29').

    В составе казахстанской сборной единственная шайба оказалась на счету Алихана Асетова на 47-й минуте встречи.

    Qazaqstan Hockey Open
    Казахстан — Россия 25 — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0)
    Голы Аймурзин — 1 (Исхаков), 11:37 — 0:1. Саморуков — 1 (Соркин, Исхаков), 17:33 — 0:2. Хайруллин — 1 (Воробьев), 25:54 — 0:3. Воробьев — 1 (Аймурзин), 28:52 — 0:4. Асетов — 1 (Лихотников, Гайтамиров), 46:15 — 1:4Вратари Кудрявцев — МишуровШтраф 2 — 8

    Следующий матч «Россия-25» проведет 2 мая против сборной Беларуси в Астане.

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