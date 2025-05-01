«Россия-25» начала турнир в Астане с победы

Команданачала турнир в Астане с победы над хозяевами турнира из— 4:1.

Заброшенными шайбами в коллективе Романа Ротенберга отметились Данил Аймурзин (12'), Дмитрий Саморуков (18'), Марат Хайруллин (26') и Михаил Воробьев (29').

В составе казахстанской сборной единственная шайба оказалась на счету Алихана Асетова на 47-й минуте встречи.

Qazaqstan Hockey Open Казахстан — Россия 25 — 1:4 (0:2, 0:2, 1:0) Голы Аймурзин — 1 (Исхаков), 11:37 — 0:1. Саморуков — 1 (Соркин, Исхаков), 17:33 — 0:2. Хайруллин — 1 (Воробьев), 25:54 — 0:3. Воробьев — 1 (Аймурзин), 28:52 — 0:4. Асетов — 1 (Лихотников, Гайтамиров), 46:15 — 1:4Вратари Кудрявцев — МишуровШтраф 2 — 8

Следующий матч «Россия-25» проведет 2 мая против сборной Беларуси в Астане.