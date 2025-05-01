Григоренко: Сборная должна собираться, тренироваться и играть

НападающийМихаил Григоренко после победы над казахстанцами (4:1) поделился мнением о важности майских встреч противв период отсутствия российской национальной команды на чемпионате мира.

«В любом случае это важно для каждого из нас, сборная должна продолжать собираться, тренироваться и играть в хоккей. Важно, чтобы болельщики знали, что сборная есть и она продолжает работать! Это и хороший шанс для многих молодых хоккеистов, для кого‑то это первый турнир. Надевать форму сборной России и играть за неё — это всегда престижно», — приводит слова Григоренко пресс‑служба ФХР.

«Россия-25» проведет следующий матч 2 мая против Беларуси в Астане.