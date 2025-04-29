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    Фетисов: Решение уволить Илью Воробьева — логичное

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался об увольнении главного тренера ЦСКА Ильи Воробьева и членов тренерского штаба.

    Вячеслав Фетисов
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    Вячеслав Фетисов

    «Решение уволить Илью Воробьева — логичное. От команды ждали большего. Главного тренера в профессиональном хоккей назначают, чтобы рано или поздно его уволить. Поэтому ничего удивительного нет.

    Назначение Федорова? Сергей Федоров показал фантастический результат в качестве главного тренера. Сегодня в профессиональном хоккее, что в КХЛ и НХЛ, очень трудно победить два раза подряд в кубке. Он один из самых лучших хоккеистов в мире. Может быть, Игоря Ларионова назначат. Посмотрим, кого ЦСКА назначит на пост главного тренера», — цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

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    Воробьев возглавил ЦСКА перед началом сезона-2024/25. В прошедшем регулярном чемпионате армейцы заняли 5-е место в Западной конференции, а в Кубка Гагарина в первом раунде уступили минскому «Динамо» со счетом 2-4 в серии.

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