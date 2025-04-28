Кудашов: Обилие моментов было сначала у нас, потом у «Трактора»

Главный тренер московскоговысказался о матче против(3:4).

«Равная, обоюдоострая игра. Обилие моментов было сначала у нас, потом у них. Совершенно нормальная игра в плей‑офф.

Плей‑офф — это игра всех от начала и до конца. Если в этом матче играли вратари, то что тогда делали остальные, не выходили, что ли? Всегда есть ключевые люди, так бывает. Я не согласен, что была игра двух вратарей. Была игра двух команд», — цитирует Кудашова «Матч ТВ».

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После этого матча «Трактор» ведет в серии плей-офф с «Динамо» М со счетом 1:0. Следующая игра между этими командами состоится 30-го апреля в Челябинске.