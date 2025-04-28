Глотов прокомментировал победу «Трактора» в матче против «Динамо» М

Нападающийвысказался о победе своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против московского(4:3).

«Чего мы ждали, то и получили. На протяжении плей-офф начало игр у нас становится всё лучше и лучше. Да, мы пропустили первыми, но я не считаю, что плохо играли в первом периоде. Ключевой в негативном плане была первая половина второго периода.

Задачи отыгрываться у нас нет, хотим выигрывать сразу. Много стычек — нормально для плей-офф, мы к этому готовы. Наша задача — не хватать глупые удаления и заставить соперников выйти из себя и удалиться», — цитирует Глотова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Трактор» обыгрывает «Динамо» М со счетом в серии 1:0. Следующая игра состоится 30-го апреля в Челябинске.