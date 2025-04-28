ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — ПСЖЛига чемпионов. Рабинер уверен в победе «Барсы» над «Интером», Аксенов верит в «Арсенал»
    Все новости спорта

    Глотов прокомментировал победу «Трактора» в матче против «Динамо» М

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо
    Нападающий «Трактора» Василий Глотов высказался о победе своей команды в первом матче 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина против московского «Динамо» (4:3).

    Василий Глотов — нападающий «Трактора»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Василий Глотов — нападающий «Трактора»

    «Чего мы ждали, то и получили. На протяжении плей-офф начало игр у нас становится всё лучше и лучше. Да, мы пропустили первыми, но я не считаю, что плохо играли в первом периоде. Ключевой в негативном плане была первая половина второго периода.

    Задачи отыгрываться у нас нет, хотим выигрывать сразу. Много стычек — нормально для плей-офф, мы к этому готовы. Наша задача — не хватать глупые удаления и заставить соперников выйти из себя и удалиться», — цитирует Глотова пресс-служба КХЛ.

  • «Динамо» снесло «Ак Барс», «Спартак» отправился домой, «Локомотив» неудачно начал полуфинал
  • Кубок Гагарина: обзор 5-й игровой недели
  • Сегодня

    • После этого матча «Трактор» обыгрывает «Динамо» М со счетом в серии 1:0. Следующая игра состоится 30-го апреля в Челябинске.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Канониры» заберут первый матч в Лондоне?!
  • «Арсенал» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Сможет ли «Парма» сдержать атаку «Лацио»?
  • «Лацио» — «Парма». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Спартаковцы быстро добьются своего
  • «Спартак» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Арсенал — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  4.50
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Локомотив — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лидс — Бристоль Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Верона — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.71
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие