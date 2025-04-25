Епанчинцев назвал фаворита Кубка Гагарина

Главный тренер новосибирскойподелился мнением, кого видит победителем Кубка Гагарина по итогам текущего сезона.

«Кого вижу обладателем Кубка Гагарина? На данный момент, наверное, "Локомотив". У них стабильный состав. Добавился Радулов. Много опытных игроков, хорошие защитники. Пора им становиться чемпионами. Они заслужили», — приводит слова Епанчинцева Sport24.

«Локомотив» в полуфинальной серии Кубка Гагарина сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». Первый матч состоится 27 апреля в Ярославле.

«Сибирь» закончила свое выступление в плей-офф, уступив в семиматчевом противостоянии «Салавату Юлаеву» в первом раунде — 3:4.