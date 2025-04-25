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    Епанчинцев назвал фаворита Кубка Гагарина

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Локомотив Сибирь
    Главный тренер новосибирской «Сибири» Вадим Епанчинцев поделился мнением, кого видит победителем Кубка Гагарина по итогам текущего сезона.

    Вадим Епанчинцев
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    Вадим Епанчинцев

    «Кого вижу обладателем Кубка Гагарина? На данный момент, наверное, "Локомотив". У них стабильный состав. Добавился Радулов. Много опытных игроков, хорошие защитники. Пора им становиться чемпионами. Они заслужили», — приводит слова Епанчинцева Sport24.

    «Локомотив» в полуфинальной серии Кубка Гагарина сыграет против уфимского «Салавата Юлаева». Первый матч состоится 27 апреля в Ярославле.

    «Сибирь» закончила свое выступление в плей-офф, уступив в семиматчевом противостоянии «Салавату Юлаеву» в первом раунде — 3:4.

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