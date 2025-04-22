Марченко: Овечкину осталось еще 3 гола до 900 — это нечто

Нападающийвысказался о рекордепо голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Если бы мы вышли в плей-офф, то сыграли бы с Овечкиным и его "Вашингтоном"? Мы не очень думали об этом в конце регулярки. Я уважаю Овечкина и "Вашингтон", но мне не так важно, кто будет соперником в плей-офф. Команда с первого места в конференции, со второго, "Вашингтон" или кто-то еще — без разницы. Мы просто выходим, играем в свой хоккей и хотим победить. Конечно, перед матчем я поздороваюсь, но когда игра начинается... Это плей-офф, мы бьемся за Кубок Стэнли, остальное неважно.

Следил ли я за погоней Овечкина за рекордом? Сколько у него теперь голов, 897? Осталось еще 3 до 900 — это нечто», — приводит слова Марченко пресс-служба «Коламбуса».

Прогнозы и ставки на НХЛ

Напомним, что Овечкин недавно смог побить рекорд канадца Уэйна Гретцки и стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ.