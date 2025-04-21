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    Козлов — о победе «Салавата Юлаева»: Ребята выросли как хоккеисты и личности

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Спартак
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Спартака» (2:1 ОТ).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Классная самоотдача и характер. Знали, что будет непросто. Считаю, что ребята выросли как хоккеисты и личности, показали характер и самоотдачу, за счёт этого удалось победить сильного соперника.

    Какие мысли перед седьмой игрой? Доволен прогрессом ребят, как они играют в экстремальных ситуациях. В первом периоде игра шла от обороны, ожидаемо было? Ожидали. Все знали важность матча и старались играть совершая как можно меньше ошибок. Обе команды терпели, доволен, что мы перетерпели.

    Откуда взяли силы в овертайме? Ребята проявили характер, мы придерживались плана на игру», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» — 3:3. Решающая игра между этими командами состоится 23-го апреля в Уфе.

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