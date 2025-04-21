Козлов — о победе «Салавата Юлаева»: Ребята выросли как хоккеисты и личности

Главный тренервысказался о победе своей команды в 6-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(2:1 ОТ).

«Классная самоотдача и характер. Знали, что будет непросто. Считаю, что ребята выросли как хоккеисты и личности, показали характер и самоотдачу, за счёт этого удалось победить сильного соперника.

Какие мысли перед седьмой игрой? Доволен прогрессом ребят, как они играют в экстремальных ситуациях. В первом периоде игра шла от обороны, ожидаемо было? Ожидали. Все знали важность матча и старались играть совершая как можно меньше ошибок. Обе команды терпели, доволен, что мы перетерпели.

Откуда взяли силы в овертайме? Ребята проявили характер, мы придерживались плана на игру», — цитирует Козлова «Матч ТВ».

После этого матча «Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ со «Спартаком» — 3:3. Решающая игра между этими командами состоится 23-го апреля в Уфе.