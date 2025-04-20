Кудашов — о победе «Динамо» М: Мы и выиграли, и увидели ошибки

Главный тренер московскоговысказался о победе своей команды в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против(4:3).

«Опять всё то же самое — равные команды, обоюдоострая игра. Что касается концовки, мы и выиграли, и увидели ошибки. Поэтому есть возможность их исправить. Передача на Михеева перед его голом? Это игра, понимаете? Игровой момент — один игрок увидел другого, а тот открылся. Основная причина того, что нам не удаётся удерживать преимущество в счёте, — это "Ак Барс".

Мало удалений? Контролировали себя, у соперника тоже их было немного. Все стараются играть жёстко, любое удаление может решить исход матча, поэтому нужно сдерживать эмоции. Травма Пыленкова? Тревоги не было, у нас уже зашёл в игру Артём Кудашов, и была полная обойма защитников», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Динамо» М ведет в серии плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая игра между этими командами состоится 22-го апреля в Казани.