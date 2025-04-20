2-й таймРеал — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо Куртуа«Реал» — «Атлетик». Онлайн
    Все новости спорта

    Кудашов — о победе «Динамо» М: Мы и выиграли, и увидели ошибки

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Динамо Ак Барс
    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов высказался о победе своей команды в 5-м матче второго раунда плей-офф КХЛ против «Ак Барса» (4:3).

    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Кудашов — главный тренер «Динамо» М

    «Опять всё то же самое — равные команды, обоюдоострая игра. Что касается концовки, мы и выиграли, и увидели ошибки. Поэтому есть возможность их исправить. Передача на Михеева перед его голом? Это игра, понимаете? Игровой момент — один игрок увидел другого, а тот открылся. Основная причина того, что нам не удаётся удерживать преимущество в счёте, — это "Ак Барс".

    Мало удалений? Контролировали себя, у соперника тоже их было немного. Все стараются играть жёстко, любое удаление может решить исход матча, поэтому нужно сдерживать эмоции. Травма Пыленкова? Тревоги не было, у нас уже зашёл в игру Артём Кудашов, и была полная обойма защитников», — цитирует Кудашова пресс-служба КХЛ.

  • Событийная серия в Уфе, волевое чудо «Трактора», равенство в Ярославле
  • Кубок Гагарина: обзор 3-й игровой недели
  • 14/04/2025

    • После этого матча «Динамо» М ведет в серии плей-офф с «Ак Барсом» со счетом 3:2. Следующая игра между этими командами состоится 22-го апреля в Казани.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» сравняется по количеству побед
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Спартак» закроет все вопросы на домашнем льду
  • «Спартак» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
  • Сможет ли «Ноттингем Форест» зацепиться за очки в Лондоне?
  • «Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 13:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Соболенко — Остапенко
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Торино — Удинезе
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2025ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие