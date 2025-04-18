Рыбин: Мне бы хотелось, чтобы Демидов остался в КХЛ еще на один сезон

Экс-игроквысказался о трансфере

«Между СКА и американскими клубами есть тесный контакт. Роман Ротенберг курирует все эти вопросы. Мне жаль, что так рано уехал Демидов. Мне бы хотелось, чтоб он остался в КХЛ еще на один сезон, заматерел здесь и окреп. Он мог бы стать лидером и занять место Кузнецова. Но Иван решил уехать в НХЛ, так что остается только пожелать ему удачи», — приводит слова Рыбина LiveResult.ru.

19-летний хоккеист досрочно расторг контракт со СКА 8 апреля по соглашению сторон и подписал соглашение с «Монреаль Канадиенс» на три года.