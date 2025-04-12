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    Тренер «Трактора» Гру: Мы сыграли средне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Динамо Минск
    Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги первого четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:2), после которого его команда повела в серии.

    Бенуа Гру
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    Бенуа Гру

    «Мы сыграли средне — были и хорошие вещи, но были и такие, которые надо еще подчистить. Несколько потерь было, которые непозволительны в это время года. Но мне очень понравилось упорство команды, мы не опустили руки и вернулись в игру, после этого показали свой лучший хоккей. Важная победа для нас», — цитирует Гру «Чемпионат».

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    • «Трактор» к 59-й минуте уступал «Динамо» Мн со счетом 1:2, но затем смог перевернуть игру, забросив три шайбы. Второй матч пройдет 14 апреля в Челябинске.

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