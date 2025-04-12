Тренер «Трактора» Гру: Мы сыграли средне

Главный тренер челябинского «Трактора»подвел итоги первого четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина с минским «Динамо» (4:2), после которого его команда повела в серии.

«Мы сыграли средне — были и хорошие вещи, но были и такие, которые надо еще подчистить. Несколько потерь было, которые непозволительны в это время года. Но мне очень понравилось упорство команды, мы не опустили руки и вернулись в игру, после этого показали свой лучший хоккей. Важная победа для нас», — цитирует Гру «Чемпионат».

«Трактор» к 59-й минуте уступал «Динамо» Мн со счетом 1:2, но затем смог перевернуть игру, забросив три шайбы. Второй матч пройдет 14 апреля в Челябинске.