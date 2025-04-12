Гатиятулин: Всегда испытываю гордость за своих ребят

Главный тренер казанскогоподелился мыслями после победы своей команды над московским(5:3) в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

«Команда была в лучшем игровом ритме? Возможно, да. Из‑за большой паузы команда выпадает из игрового тонуса, но это не про нас и нашу серию. Играли две равные команды, инициатива переходила от одной команды к другой, нужно было реализовывать свои моменты.

Испытал ли гордость за команду после четвертой шайбы? Всегда испытываю гордость за своих ребят. Да, мы забили, но еще оставалось время, и нужно было правильно провести этот отрезок. Перед серией знали сильные стороны соперника, заостряли внимание на удалениях», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

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Следующий матч между командами состоится 14 апреля в Москве.