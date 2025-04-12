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    Гатиятулин: Всегда испытываю гордость за своих ребят

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Динамо
    Главный тренер казанского «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями после победы своей команды над московским «Динамо» (5:3) в первом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Команда была в лучшем игровом ритме? Возможно, да. Из‑за большой паузы команда выпадает из игрового тонуса, но это не про нас и нашу серию. Играли две равные команды, инициатива переходила от одной команды к другой, нужно было реализовывать свои моменты.

    Испытал ли гордость за команду после четвертой шайбы? Всегда испытываю гордость за своих ребят. Да, мы забили, но еще оставалось время, и нужно было правильно провести этот отрезок. Перед серией знали сильные стороны соперника, заостряли внимание на удалениях», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

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    Следующий матч между командами состоится 14 апреля в Москве.

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