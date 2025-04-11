Ги Буше — о победе «Авангарда»: Мы не меняли план на игру после первого гола

Главный тренерпрокомментировал игру своей команды в первом матче 2-го раунда плей-офф КХЛ против(4:1).

«Матч получился таким, каким мы и ожидали. Мы встречались с победителем регулярки, у него нет слабых мест. "Локомотив" всегда действует мощно, здорово обороняется. У него хороший вратарь, габаритные защитники. Поэтому была борьба — как мы и ожидали, и настраивались. Мы не меняли план на игру после первого гола. Он ничего не изменил, от него ничего не зависело.

Наша игра не зависит от счёта, игра длится 60 минут, а порой и дольше. Ярославцы весь матч старались и боролись. В следующем матче они выложатся по полной, серия будет непростой. Серебряков надёжно действует длительное время. Он сегодня показал надёжную и стабильную игру, на него можно положиться. Мартынов вернулся на скамейку и вышел на лёд, а Маклауду я сказал остаться в раздевалке и поберечь силы», — цитирует Ги Буше пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Авангард» повел в серии с «Локомотивом» со счетом 1:0. Следующая игра состоится 13-го апреля в Ярославле.