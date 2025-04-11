1-й таймУдинезе — МиланОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тэмми Абрахам«Удинезе» — «Милан». Онлайн
    Все новости спорта

    Галлахер: Демидову просто нужно быть самим собой

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Монреаль Канадиенс
    Нападающий «Монреаль» Брендан Галлахер поделился мыслями по поводу перехода Ивана Демидова в команду.

    Иван Демидов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Демидов

    «Ему не нужно приходить сюда и строить из себя героя, ему просто нужно быть самим собой», — приводит слова Галлахера журналист Эрик Энгельс в своей соцсети.

    19-летний россиянин подписал контракт на три года с канадским клубом НХЛ 8 апреля.

    Форвард в минувшем сезоне защищал цвета санкт-петербургского СКА, в составе которого набрал 49 (20+29) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате и отметился 5 (3+2) результативными действиями в шести матчах против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Вернется ли «Лейпциг» в зону Лиги чемпионов?
  • «Вольфсбург» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Обойдет ли «Валенсия» «Севилью»?
  • «Валенсия» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Вспомнит ли «Милан» о победах?
  • «Удинезе» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.23
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Вольфсбург — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Валенсия — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Удинезе — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч Оренбург — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие