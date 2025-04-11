Галлахер: Демидову просто нужно быть самим собой

Нападающийподелился мыслями по поводу переходав команду.

«Ему не нужно приходить сюда и строить из себя героя, ему просто нужно быть самим собой», — приводит слова Галлахера журналист Эрик Энгельс в своей соцсети.

19-летний россиянин подписал контракт на три года с канадским клубом НХЛ 8 апреля.

Форвард в минувшем сезоне защищал цвета санкт-петербургского СКА, в составе которого набрал 49 (20+29) очков по системе «гол+пас» в регулярном чемпионате и отметился 5 (3+2) результативными действиями в шести матчах против московского «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина.