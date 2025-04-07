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    Гретцки: Я был счастлив за Овечкина, как будто это я сам забросил рекордную шайбу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Легендарный канадский нападающий Уэйн Гретцки поделился эмоциями после заброшенной шайбы форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Анлендерс» (1:4).

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    Напомним, что капитан «столичных» отметился 895-м голов в регулярных чемпионатах, став лучшим снайнером в истории Национальной лиги.

    «Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.

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    • После заброшенной шайбы Александра Овечкина в матче против «Айлендерс» встреча была приостановлена для чествования российского форварда. В нынешнем сезоне нападающий набрал 69 (42+27) очков за 61 поединок.

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