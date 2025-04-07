Гретцки: Я был счастлив за Овечкина, как будто это я сам забросил рекордную шайбу

Легендарный канадский нападающийподелился эмоциями после заброшенной шайбы форвардав матче регулярного чемпионата НХЛ против(1:4).

Напомним, что капитан «столичных» отметился 895-м голов в регулярных чемпионатах, став лучшим снайнером в истории Национальной лиги.

«Я знаю, какое давление он испытывал, ведь он был под микроскопом. Я был счастлив за него, как будто это я сам забросил рекордную шайбу», — цитирует Гретцки пресс-служба НХЛ.

После заброшенной шайбы Александра Овечкина в матче против «Айлендерс» встреча была приостановлена для чествования российского форварда. В нынешнем сезоне нападающий набрал 69 (42+27) очков за 61 поединок.