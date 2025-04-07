Гатиятулин: Седьмых матчей много не бывает

Главный тренерподелился мыслями о прошедшем 7-м матче против(2:1) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

«Было высочайшее напряжение. Благодарен ребятам за то, как справились с давлением. Это командная победа, идем дальше. Спасибо болельщикам. Играли две равные команды, все решал характер, самоотдача, воля к победе.

Не растеряем ли эмоции? Седьмых матчей много не бывает. Такая серия — огромный опыт для ребят, ведь многие еще не были в таких ролях

Неприятные слова с трибун после гола? Не слышал. Слышал только наших фанатов», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» выиграл серию у «Автомобилиста» со счетом 4:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Возможными соперниками команды из Казани являются команды из Москвы — «Динамо» и «Спартак».