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    Гатиятулин: Седьмых матчей много не бывает

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин поделился мыслями о прошедшем 7-м матче против «Автомобилиста» (2:1) в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.

    Анвар Гатиятулин
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    Анвар Гатиятулин

    «Было высочайшее напряжение. Благодарен ребятам за то, как справились с давлением. Это командная победа, идем дальше. Спасибо болельщикам. Играли две равные команды, все решал характер, самоотдача, воля к победе.

    Не растеряем ли эмоции? Седьмых матчей много не бывает. Такая серия — огромный опыт для ребят, ведь многие еще не были в таких ролях

    Неприятные слова с трибун после гола? Не слышал. Слышал только наших фанатов», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

    «Ак Барс» выиграл серию у «Автомобилиста» со счетом 4:3 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Возможными соперниками команды из Казани являются команды из Москвы — «Динамо» и «Спартак».

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