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    Третьяк назвал вылет ЦСКА «неудачей»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ ЦСКА
    Президент ФХР и бывший вратарь ЦСКА Владислав Третьяк дал комментарий по поводу вылета «армейцев» в первом раунде Кубка Гагарина от минского «Динамо» (2-4 в серии).

    Владислав Третьяк
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    Владислав Третьяк

    «Сегодня не тренер виноват, а вся команда была слабее. "Динамо" выглядело приличнее и в атаке, и в обороне, и в плане игры вратарей. Не скажу, что сыграл плохо Иван Просветов, просто у ЦСКА не было команды. В четвертом матче команда показала хороший хоккей, несмотря на перевес у соперника по броскам. В большинстве своем в матчах "Динамо" выглядело солиднее, и я не видел сегодня команду, которая должна была дальше идти.

    Сейчас руководство будет решать, оставлять тренеров или нет. Надо сейчас переварить это поражение, будет какой-то отчет, но, конечно, стоит признать, что это неудача. Для ЦСКА такой вылет два года подряд — это большое поражение. Я думаю, что после такой неудачи будет серьезный разбор», — приводит слова Третьяка ТАСС.

    Контракт главного тренера «красно-синих» Ильи Воробьева с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027, по которому специалист получает 90 млн рублей за сезон.

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