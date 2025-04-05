Третьяк назвал вылет ЦСКА «неудачей»

Президент ФХР и бывший вратарьдал комментарий по поводу вылета «армейцев» в первом раунде Кубка Гагарина от минского(2-4 в серии).

«Сегодня не тренер виноват, а вся команда была слабее. "Динамо" выглядело приличнее и в атаке, и в обороне, и в плане игры вратарей. Не скажу, что сыграл плохо Иван Просветов, просто у ЦСКА не было команды. В четвертом матче команда показала хороший хоккей, несмотря на перевес у соперника по броскам. В большинстве своем в матчах "Динамо" выглядело солиднее, и я не видел сегодня команду, которая должна была дальше идти.

Сейчас руководство будет решать, оставлять тренеров или нет. Надо сейчас переварить это поражение, будет какой-то отчет, но, конечно, стоит признать, что это неудача. Для ЦСКА такой вылет два года подряд — это большое поражение. Я думаю, что после такой неудачи будет серьезный разбор», — приводит слова Третьяка ТАСС.

Контракт главного тренера «красно-синих» Ильи Воробьева с клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027, по которому специалист получает 90 млн рублей за сезон.