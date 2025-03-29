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    Козлов высказался о крупной победе «Салавата Юлаева» в матче против «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру своей команды во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против «Сибири» (8:2).

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Интересным получился матч. Пропустив две быстрые шайбы, ребята — молодцы, продолжали играть в том же ключе, как мы и планировали. Реализовали свои моменты в большинстве и держали удар. Когда соперник своими действиями вызывал подраться, Ремпал — молодец, постоял за себя.

    Ребята, когда было нужно, они отъезжали, чтобы не поддаваться на эти провокации — это тоже было очень важно. Это хоккей — мужской вид спорта, никто не любит и не хочет проигрывать, поэтому в хоккей играют настоящие мужчины. Не будет ли у игроков расслабленности после 15:2 за два матча? Это ни о чём не говорит.

    Мы едем в Сибирь, где всё будет по-другому. Они будут у себя дома, болельщики будут поддерживать и гнать их вперёд. Важность следующей встречи понимаем и мы, и они. У нас не та группа лидеров, которая может это всё спустить или недооценить ситуацию. Ребята понимают, что нас там ждёт.

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    • Алалыкин выведен из списка травмированных? Да, он физически готов. Доктор сказал, что медицинских противопоказаний нет, поэтому сейчас будем смотреть и думать, как его встроить в коллектив», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

    После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Сибирью» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 31-го марта в Новосибирске.

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