Козлов высказался о крупной победе «Салавата Юлаева» в матче против «Сибири»

Главный тренероценил игру своей команды во втором матче 1-го раунда плей-офф КХЛ против(8:2).

«Интересным получился матч. Пропустив две быстрые шайбы, ребята — молодцы, продолжали играть в том же ключе, как мы и планировали. Реализовали свои моменты в большинстве и держали удар. Когда соперник своими действиями вызывал подраться, Ремпал — молодец, постоял за себя.

Ребята, когда было нужно, они отъезжали, чтобы не поддаваться на эти провокации — это тоже было очень важно. Это хоккей — мужской вид спорта, никто не любит и не хочет проигрывать, поэтому в хоккей играют настоящие мужчины. Не будет ли у игроков расслабленности после 15:2 за два матча? Это ни о чём не говорит.

Мы едем в Сибирь, где всё будет по-другому. Они будут у себя дома, болельщики будут поддерживать и гнать их вперёд. Важность следующей встречи понимаем и мы, и они. У нас не та группа лидеров, которая может это всё спустить или недооценить ситуацию. Ребята понимают, что нас там ждёт.

Алалыкин выведен из списка травмированных? Да, он физически готов. Доктор сказал, что медицинских противопоказаний нет, поэтому сейчас будем смотреть и думать, как его встроить в коллектив», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Сибирью» со счетом 2:0. Следующая игра состоится 31-го марта в Новосибирске.