Рыбин считает, что Буше наладил взаимоотношения с игроками «Авангарда»

Бывший хоккеист ряда клубов КХЛвысказался о работе главного тренера

«Частично соглашусь с тем, что Ги Буше приехал на багаж Курьянова. Чтобы точно это утверждать, надо находиться внутри команды.

Буше наладил взаимоотношения с игроками, вызвал у них доверие. Омск играет налегке. Североамериканцы часто не просто давят, а находят с игроками общий язык», — сказал Рыбин LiveResult.

Напомним, что «Авангард» ведет в серии плей-офф КХЛ против «Металлурга» со счетом 2:0. Третий матч между этими командами состоится 30-го марта в Омске.