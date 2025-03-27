НХЛ. «Чикаго» уступил «Нью-Джерси», «Ванкувер» одолел «Айлендерс»

За океаном прошли 4 матча регулярного чемпионата НХЛ

«Чикаго» — «Нью-Джерси» — 3:5

Российский нападающий «Блэкхокс» Илья Михеев забросил одну шайбу. Теперь у форварда 29 (17+12) очков в 70 играх этого сезона.

«Нью-Джерси» набрал 83 очка в 73 матчах и занимает 6-е место в Восточной конференции.

«Чикаго» идет на 15-й строчке в Западной конференции — 51 очко в 72 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:2, 1:2, 1:1) Голы: Бастиан — 4 (Л. Хьюз, Татар), 6:23 — 0:1. Майер — 23 (бол., Мерсер, Л. Хьюз), 6:50 — 0:2. Бертуцци — 20 (бол., Донато, Левшунов), 9:06 — 1:2. Палат — 14 (мен., Братт), 23:14 — 1:3. Михеев — 17 (Терявяйнен, Фолиньо), 25:26 — 2:3. Мерсер — 16 (бол., Л. Хьюз, Братт), 31:01 — 2:4. Назар — 7 (Левшунов, Бедард), 57:10 — 3:4. Ноесен — 20 (п.в., Хишир), 59:47 — 3:5Вратари: Найт (55:52 — 57:10, 58:10 — 59:47) — МаркстремШтраф: 4 — 4Броски: 24 (5+6+13) — 20 (7+7+6)

«Чикаго» — «Нью-Джерси» — 3:5

«Айлендерс» — «Ванкувер» — 2:5

Российский вратарь хозяев Илья Сорокин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам. Его заменили на 2-й минуте третьего периода после четвертой пропущенной шайбы.

«Ванкувер» набрал 80 очков в 72 матчах и занимает 9-е место в Западной конференции.

«Айлендерс» идут на 9-й строчке в Восточной конференции — 74 очка в 71 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2) Голы: Шервуд — 16 (Хьюз, Гронек), 22:39 — 0:1. Сизикас — 6 (мен., Пажо), 25:35 — 1:1. Деанджело — 3 (Сизикас), 29:00 — 2:1. Рятю — 3 (М. Петтерссон, Шервуд), 33:59 — 2:2. Форборт — 2 (Дебраск, Сутер), 39:37 — 2:3. Блюгерс — 8 (Гарлэнд, О`Коннор), 41:05 — 2:4. Шервуд — 17 (п.в., Сутер, О`Коннор), 58:08 — 2:5Вратари: Сорокин (Хегберг, 41:05, 55:54 — 58:08) — ДемкоШтраф: 4 — 6Броски: 28 (10+11+7) — 25 (5+13+7)

«Айлендерс» — «Ванкувер» — 2:5

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Анахайм» — «Бостон» — 6:2

«Анахайм» набрал 70 очков в 71 матче и занимает 12-е место в Западной конференции.

«Бостон» идет на 13-й строчке в Восточной конференции — 69 очков в 73 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Анахайм» — «Бостон» — 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) Голы: Карлссон — 17 (мен., Киллорн, Хеллесон), 17:33 — 1:0. Нестеренко — 4, 33:58 — 2:0. Пастрняк — 35 (бол., Гики, Э. Линдхольм), 36:20 — 2:1. Лакомб — 13, 37:57 — 3:1. Готье — 14 (Киллорн), 38:45 — 4:1. Карлссон — 18 (Лакомб), 44:02 — 5:1. Мактавиш — 19, 52:25 — 6:1. Гики — 26 (Заха), 52:46 — 6:2Вратари: Гибсон — КорписалоШтраф: 25 — 11Броски: 37 (15+12+10) — 25 (5+4+16)

«Анахайм» — «Бостон» — 6:2

«Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4

«Даллас» с 96 очками в 71 матче занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Эдмонтон» с 87 очками в 71 игре — на 6-й строчке «Запада».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Даллас» — 3:4 (0:1, 0:3, 3:0) Голы: Джонстон — 27 (Бенн, Харли), 14:26 — 0:1. Робертсон — 30 (Хинтц, Рантанен), 25:01 — 0:2. Робертсон — 31 (Хинтц), 30:42 — 0:3. Робертсон — 32 (бол., Харли, Хинтц), 35:30 — 0:4. Перри — 16 (бол., Уолман, Хенрик), 49:30 — 1:4. Хенрик — 10 (бол., Перри, Бушар), 53:54 — 2:4. Хаймэн — 26 (Бушар, Экхольм), 58:35 — 3:4Вратари: С. Скиннер (Пикар, 46:34, 57:16 — 58:35, 59:00) — ЭттингерШтраф: 8 — 14Броски: 45 (14+13+18) — 24 (5+14+5)