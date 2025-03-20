1-й таймНидерланды — ИспанияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ламин ЯмальНидерланды — Испания. Онлайн
    Все новости спорта

    Дубль Чебыкина помог «Северстали» одолеть «Торпедо»

    «Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо Северсталь
    «Северсталь» в гостях одолела «Торпедо» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Николай Чебыкин — нападающий «Северстали»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Николай Чебыкин — нападающий «Северстали»

    В 1-м периоде команды обменялись голами. У «Торпедо» отличился Никита Шавин. «Северсталь» сумела сравнять счет благодаря голу Никиты Чебыкина.

    Во 2-м отрезке «Торпедо» вырвалось вперед, точным броском отличился Владислав Фирстов.

    В заключительном периоде «Северсталь» перевернула игру, забросив 2 шайбы. Отличились Кирилл Пилипенко и Никита Чебыкин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)
    Голы: Шавин — 7 (Белевич), 4:27 — 1:0. Чебыкин — 9 (бол., Скоренов, Кручинин), 13:55 — 1:1. Фирстов — 13, 33:42 — 2:1. Пилипенко — 30 (Ильин), 43:49 — 2:2. Чебыкин — 10 (Барберио), 46:54 — 2:3Вратари: Кульбаков (58:26) — СамойловБроски: 21 (7+8+6) — 44 (14+15+15)Штраф: 4 — 4

    После этого матча «Северсталь» занимает 6-е место в таблице Запада с 81-м очком в активе, а «Торпедо» — на 8-й позиции (70).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команды смогут огорчить друг друга
  • Италия — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Испания переиграет голландцев
  • Нидерланды — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • Хорватам будет трудно с Францией
  • Хорватия — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.93
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.86
  • Прогноз на матч Италия — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Хорватия — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Украина — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Австрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Дания — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Польша — Литва
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2024ЕвротурМЧМ-2025
    Теннис Бои Прочие