«Торпедо» — «Северсталь»: счет матча 2:3, обзор голов

в гостях одолела(3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В 1-м периоде команды обменялись голами. У «Торпедо» отличился Никита Шавин. «Северсталь» сумела сравнять счет благодаря голу Никиты Чебыкина.

Во 2-м отрезке «Торпедо» вырвалось вперед, точным броском отличился Владислав Фирстов.

В заключительном периоде «Северсталь» перевернула игру, забросив 2 шайбы. Отличились Кирилл Пилипенко и Никита Чебыкин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (1:1, 1:0, 0:2) Голы: Шавин — 7 (Белевич), 4:27 — 1:0. Чебыкин — 9 (бол., Скоренов, Кручинин), 13:55 — 1:1. Фирстов — 13, 33:42 — 2:1. Пилипенко — 30 (Ильин), 43:49 — 2:2. Чебыкин — 10 (Барберио), 46:54 — 2:3Вратари: Кульбаков (58:26) — СамойловБроски: 21 (7+8+6) — 44 (14+15+15)Штраф: 4 — 4

После этого матча «Северсталь» занимает 6-е место в таблице Запада с 81-м очком в активе, а «Торпедо» — на 8-й позиции (70).