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    Строум — об игре с Овечкиным: Мы должны чаще отдавать ему шайбу

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз
    Нападающий «Вашингтона» Дилан Строум высказался об игре партнера по команде Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ.

    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»
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    Александр Овечкин — нападающий «Вашингтона»

    «Он слишком часто отдавал мне пас. Мы должны чаще отдавать ему шайбу. Он делает всё правильно, и Фехервари приятно видеть его ассистентом, и вы можете видеть это по реакции болельщиков. На данный момент больше нечего сказать. Я просто надеюсь, что он сможет набрать пару очков в следующем домашнем матче и будет подбираться всё ближе и ближе.

    Мы все, конечно, взволнованы, и это довольно круто», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

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    • Напомним, что Овечкину осталось забросить 8 шайб для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

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