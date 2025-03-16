Строум — об игре с Овечкиным: Мы должны чаще отдавать ему шайбу

Нападающийвысказался об игре партнера по командев нынешнем сезоне НХЛ.

«Он слишком часто отдавал мне пас. Мы должны чаще отдавать ему шайбу. Он делает всё правильно, и Фехервари приятно видеть его ассистентом, и вы можете видеть это по реакции болельщиков. На данный момент больше нечего сказать. Я просто надеюсь, что он сможет набрать пару очков в следующем домашнем матче и будет подбираться всё ближе и ближе.

Мы все, конечно, взволнованы, и это довольно круто», — приводит слова Строума официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Овечкину осталось забросить 8 шайб для того, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.