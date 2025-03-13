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    Тамбиев: В очередной раз выстрелили сами себе в ногу

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Барыс
    Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев высказался о матче против «Барыса» (4:5 Б).

    Леонид Тамбиев
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    Леонид Тамбиев

    «В очередной раз выстрелили сами себе в ногу, как говорится. Вся игра была не целостная. Вроде хорошие моменты, но они сочетались с явно нехорошими моментами. А третий период — вообще… Думали, что матч так и докатится до победы и ничего не надо для этого делать. Три броска нанесли за период! А соперник, забив второй гол, почувствовал уверенность. Обидно и жаль наших болельщиков, что так бездарно отдали последний домашний матч в регулярке. Очередной хоккейный урок, надеюсь, он пойдет нашим игрокам на пользу», — цитирует Тамбиева «Матч ТВ».

    «Барыс» с 35 очками занимает 12-е место в таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 68 очками — седьмой.

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