«Сибирь» — «Амур»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛпереиграласо счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков, Энди Эндрофф, Сергей Широков и Тэйлор Бек. За гостей забили Вячеслав Грецкий и Олег Ли.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)

Голы: Коротков — 5 (Широков), 22:49 — 1:0. Андреофф — 21 (Бек, Ахияров), 24:40 — 2:0. Грецкий — 4 (Кобозев), 34:33 — 2:1. Широков — 17 (бол., Бек, Мерфи), 35:54 — 3:1. Бек — 16 (бол., Рассказов), 39:15 — 4:1. О. Ли — 8 (Талалуев, Гуркин), 54:06 — 4:2Вратари: Костин — Кобозев (Джурасик, 40:00, 58:54)«Сибирь» на своем льду одержала победу над «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. У хозяев 3 (1+2) очка набрал Тэйлор Бек, 2 (1+1) результативных балла на счету Сергея Широкова, также по голу забили Никита Коротков и Энди Андреофф. За гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Олег Ли. «Сибирь» прервала четырехматчевую серию поражений и с 64 очками занимает восьмое место на «Востоке». У «Амура» 38 баллов и 11-я строчка. Хабаровчане проиграли четвертый матч подряд. КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:0, 4:1, 0:1) Голы: Коротков — 5 (Широков), 22:49 — 1:0. Андреофф — 21 (Бек, Ахияров), 24:40 — 2:0. Грецкий — 4 (Кобозев), 34:33 — 2:1. Широков — 17 (бол., Бек, Мерфи), 35:54 — 3:1. Бек — 16 (бол., Рассказов), 39:15 — 4:1. О. Ли — 8 (Талалуев, Гуркин), 54:06 — 4:2. Вратари: Костин — Кобозев (Джурасик, 40:00, 58:54). Штраф: 2 — 5Броски: 34 (8+13+13) — 29 (9+8+12)