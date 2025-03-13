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    «Сибирь» переиграла «Амур» в матче КХЛ

    «Сибирь» — «Амур»: счет матча 4:2, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» переиграла «Амур» со счетом 4:2.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    В составе победителей шайбы забросили Никита Коротков, Энди Эндрофф, Сергей Широков и Тэйлор Бек. За гостей забили Вячеслав Грецкий и Олег Ли.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:0, 4:1, 0:1)
    Голы: Коротков — 5 (Широков), 22:49 — 1:0. Андреофф — 21 (Бек, Ахияров), 24:40 — 2:0. Грецкий — 4 (Кобозев), 34:33 — 2:1. Широков — 17 (бол., Бек, Мерфи), 35:54 — 3:1. Бек — 16 (бол., Рассказов), 39:15 — 4:1. О. Ли — 8 (Талалуев, Гуркин), 54:06 — 4:2Вратари: Костин — Кобозев (Джурасик, 40:00, 58:54)«Сибирь» на своем льду одержала победу над «Амуром» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:2. У хозяев 3 (1+2) очка набрал Тэйлор Бек, 2 (1+1) результативных балла на счету Сергея Широкова, также по голу забили Никита Коротков и Энди Андреофф. За гостей заброшенными шайбами отметились Вячеслав Грецкий и Олег Ли. «Сибирь» прервала четырехматчевую серию поражений и с 64 очками занимает восьмое место на «Востоке». У «Амура» 38 баллов и 11-я строчка. Хабаровчане проиграли четвертый матч подряд. КХЛ. Регулярный чемпионат «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (0:0, 4:1, 0:1) Голы: Коротков — 5 (Широков), 22:49 — 1:0. Андреофф — 21 (Бек, Ахияров), 24:40 — 2:0. Грецкий — 4 (Кобозев), 34:33 — 2:1. Широков — 17 (бол., Бек, Мерфи), 35:54 — 3:1. Бек — 16 (бол., Рассказов), 39:15 — 4:1. О. Ли — 8 (Талалуев, Гуркин), 54:06 — 4:2. Вратари: Костин — Кобозев (Джурасик, 40:00, 58:54). Штраф: 2 — 5Броски: 34 (8+13+13) — 29 (9+8+12)

    «Сибирь» c 64 баллами идет на восьмом месте в Восточной конференции. «Амур» (38) — 11-й.

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