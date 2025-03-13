«Салават Юлаев» — «Динамо» М: счет матча 1:3, обзор голов

Московскоеодержало победу над(3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

У «бело-голубых» дубль оформил нападающий Никита Гусев, а еще одну шайбу забросил Макс Комтуа.

«Салават Юлаев» смог забросить 1 шайбу в большинстве, отличился Скотт Уилсон.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Динамо» (Москва) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Комтуа — 20 (Рашевский), 8:03 — 0:1. Гусев — 26 (бол., Пыленков), 24:17 — 0:2. Уилсон — 11 (бол., Ливо, Ремпал), 30:53 — 1:2. Гусев — 27 (Уил, Ожиганов), 40:23 — 1:3Вратари: Самонов (57:22) — МоторыгинБроски: 25 (7+7+11) — 24 (14+4+6)Штраф: 11 — 6

После этого матча московское «Динамо» занимает 2-е место в таблице Запада с 85-ю очками в активе. «Салават Юлаев» — на 2-й строчке Востока с тем же количеством баллов.