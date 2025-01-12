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    Карбери прокомментировал победу «Вашингтона» в матче против «Нэшвилла»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нэшвилл Предаторз
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (4:1).

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    «Я чувствую, что наша команда в подобных матчах как бы немного замедляет игру. Мы говорим сопернику "Эй, давай, давай". А потом, когда они чувствуют финишную черту, мы можем выиграть хоккейный матч, или перевести его в дополнительное время, или в любую другую ситуацию, когда мы показываем наши лучшие моменты. Я думаю, что наш третий период был, безусловно, нашим лучшим периодом.

    Я чувствую, что наша игра в большинстве — одна из тех вещей, где неважно, как она выглядит, пока она продуктивна. И это именно то, что наша игра в большинстве делает прямо сейчас. Иногда она выглядит не очень хорошо. Но когда вы забиваете по одному голу в большинстве за вечер, это даёт результат», — цитирует Карбери пресс-служба клуба.

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