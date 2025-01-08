«Северсталь» — «Авангард»: счет матча 5:6 Б, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде по буллитам переиграл— 6:5.

В составе хозяев дублем отметился Кирилл Пилипенко. Еще по голу на счету Алексея Кручинина, Данила Аймурзина и Николая Чебыкина. За «Авангард» дублем отличился Никита Холодилин. Также забили Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов.

В буллитной серии «Авангард» забросил дважды, а «Северсталь» — один раз.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 5:6 Б (2:0, 2:2, 1:3, 0:0, 0:1) Голы: Аймурзин — 24 (Пилипенко), 7:52 — 1:0. Кручинин — 7 (Иванцов, Ильин), 11:20 — 2:0. Пилипенко — 20 (Абросимов), 22:54 — 3:0. Холодилин — 2 (Мартынов, Каблуков), 24:24 — 3:1. Холодилин — 3 (Каблуков, Мартынов), 25:27 — 3:2. Пилипенко — 21 (Чебыкин, Т. Давыдов), 37:45 — 4:2. Буше — 17 (Чистяков, Окулов), 42:58 — 4:3. Чебыкин — 2 (Муханов, Калдис), 48:51 — 5:3. Чистяков — 12 (бол., Якупов, Меркли), 55:40 — 5:4. Якупов — 14 (Прохоркин), 58:24 — 5:5обедный буллит: ХолодилинВратари: Шостак — Серебряков (57:42 — 58:24)Штраф: 10 — 12Броски: 33 (7+14+8+4) — 41 (14+13+12+2)

«Авангард» с 45 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 53 очками — шестая в Западной конференции.