НХЛ. «Рейнджерс» проиграл «Далласу», «Тампа-Бэй» одолела «Каролину», «Миннесота» — «Сент-Луис»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Бостон» — «Эдмонтон» — 0:4

«Эдмонтон» с 53 очками в 40 матчах занимает 4-е место в Западной конференции. «Бостон» располагается на 6-й строчке в Восточной конференции — 45 очков в 6 играх.

НХЛ «Бостон» — «Эдмонтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1) Голы: Хенрик — 4 (Перри, Кулак), 6:33 — 0:1. Макдэвид — 16 (бол., Нюджент-Хопкинс), 31:11 — 0:2. Хенрик — 5 (Дж. Скиннер, Хаймэн), 36:35 — 0:3. Арвидссон — 5 (п.в., Кулак), 56:25 — 0:4Вратари: Суэймен (55:39 — 56:25) — С. Скиннер (Пикар, 14:35, С. Скиннер, 20:00)Штраф: 11 — 9Броски: 26 (4+8+14) — 39 (14+15+10)

«Бостон» — «Эдмонтон» — 0:4

«Детройт» — «Оттава» — 3:2 ОТ

«Детройт» с 40 очками в 40 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции. «Оттава» идет на 10-й строчке — 41 очко в 39 играх.

НХЛ «Детройт» — «Оттава» — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Ларкин — 17 (бол., Дебринкэт, Раймонд), 8:30 — 1:0. Шабо — 3 (Дженсен, Казинс), 32:25 — 1:1. Ткачак — 18 (бол., Сандерсон, Штюцле), 39:05 — 1:2. Велено — 5 (Эдвинссон, Мотт), 45:00 — 2:2. Кейн — 9 (бол., Ларкин), 62:21 — 3:2Вратари: Лайон (Тэлбот, 20:00) — ФорсбергШтраф: 4 — 6Броски: 33 (14+8+8+3) — 33 (10+13+10+0)

«Детройт» — «Оттава» — 3:2 ОТ

«Рейнджерс» — «Даллас» — 4:5 ОТ

Российский нападающий нью-йорской команды Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами.

Форвард «Старз» Евгений Дадонов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Даллас» набрал 51 очко в 39 играх и занимает 6-е место в Западной конференции. «Рейнджерс» идут на 14-й строчке в Восточной конференции — 38 очков в 40 играх.

НХЛ «Рейнджерс» — «Даллас» — 4:5 ОТ (3:2, 0:1, 1:1, 0:1) Голы: Лафренье — 10 (Панарин, Линдгрен), 6:56 — 1:0. Трочек — 12 (Борген, Панарин), 9:55 — 2:0. Лафренье — 11 (Панарин, Трочек), 11:24 — 3:0. Дюшен — 16 (Линделл), 12:57 — 3:1. Дадонов — 11 (бол., Бурк, Харли), 15:56 — 3:2. Робертсон — 10 (Дадонов, Хинтц), 33:14 — 3:3. Трочек — 13 (бол., Зибанежад, Фокс), 52:56 — 4:3. Харли — 6 (Стил), 57:21 — 4:4. Бенн — 11 (бол., Робертсон, Харли), 62:17 — 4:5Вратари: Куик — ЭттингерШтраф: 4 — 4Броски: 25 (8+9+8+0) — 39 (19+9+10+1)

«Рейнджерс» — «Даллас» — 4:5 ОТ

«Филадельфия» — «Торонто» — 2:3

НХЛ «Филадельфия» — «Торонто» — 2:3 (1:0, 1:2, 0:1) Голы: Конекны — 19 (Кутюрье, Йорк), 8:19 — 1:0. Таварес — 20 (бол., Мэттьюс, Марнер), 21:19 — 1:1. Конекны — 20 (Кэйтс), 27:14 — 2:1. Мэттьюс — 13 (Марнер, Таварес), 27:55 — 2:2. Найз — 16 (Райлли, Майерс), 53:21 — 2:3Вратари: Федотов — УоллШтраф: 15 — 13Броски: 32 (10+9+13) — 17 (2+7+8)

«Филадельфия» — «Торонто» — 2:3

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б

Российский нападающий «Блю Джэкетс» Дмитрий Воронков оформил дубль. В обоих его голах поучаствовал Кирилл Марченко, сделавший две результативные передачи.

«Коламбус» набрал 42 очка в 41 матче и поднялся на 8-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 9-й строчке — 42 очка в 42 играх.

НХЛ «Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1) Голы: Воронков — 16 (бол., Марченко, Монахэн), 3:20 — 0:1. Бантинг — 13 (бол., Кросби, Карлссон), 20:51 — 1:1. Ракелль — 19 (Карлссон, Грызлик), 40:24 — 2:1. Ракелль — 20 (Кросби), 50:09 — 3:1. Воронков — 17 (Марченко, Фантилли), 52:05 — 3:2. Фантилли — 9 (бол., К. Джонсон, Веренски), 57:24 — 3:3.Вратари: Джерри — МерзликинсШтраф: 4 — 2Броски: 23 (3+11+7+2) — 29 (7+10+11+1)

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:4 Б

Прогнозы на теннис

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:2

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 31 из 33 бросков по своим воротам.

Нападающий Никита Кучеров сделал голевую передачу. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился одной заброшенной шайбой.

«Тампа» набрала 44 очка в 38 матчах и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Каролина» идет на 4-й строчке — 50 очков в 41 игре.

НХЛ «Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Голы: Хагель — 18 (Раддиш), 16:38 — 1:0. Свечников — 13 (Стаал), 26:31 — 1:1. Пол — 10 (бол., Раддиш, Джики), 29:17 — 2:1. Стаал — 5 (Бернс), 49:56 — 2:2. Пойнт — 24 (Кучеров, Гюнцель), 59:08 — 3:2Вратари: Василевский — КочетковШтраф: 6 — 10Броски: 33 (11+14+8) — 33 (10+16+7)

«Тампа-Бэй» — «Каролина» — 3:2

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:4

Российский форвард «Блюз» Павел Бучневич отметился одной заброшенной шайбой.

«Миннесота» набрала 56 очков в 41 матче и занимает 3-е место в Западной конференции. «Сент-Луис» располагается на 10-й строчке — 42 очка в 42 играх.

НХЛ «Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:4 (2:1, 1:3, 3:0) Голы: Богосян — 3 (Миддлтон, Хартман), 1:23 — 1:0. Меррилл — 1 (Бродин), 2:12 — 2:0. Бучневич — 10 (Холлоуэй, Фолк), 13:26 — 2:1. Кайру — 18 (бол., Фолк, Холлоуэй), 21:24 — 2:2. Нейберс — 11 (Сундквист, Болдюк), 22:51 — 2:3. Томас — 9 (Сутер, Саад), 24:33 — 2:4. Эрикссон Эк — 7 (Хартман, Юханссон), 29:41 — 3:4. Миддлтон — 6 (Зуккарелло), 41:16 — 4:4. Болди — 15 (Зуккарелло), 43:57 — 5:4. Юханссон — 5 (п.в.), 59:24 — 6:4Вратари: Густавссон (Флери, 24:33) — Биннингтон (56:40 — 59:24)Штраф: 2 — 0Броски: 26 (9+11+6) — 34 (14+6+14)

«Миннесота» — «Сент-Луис» — 6:4

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 5:2

НХЛ «Виннипег» — «Нэшвилл» — 5:2 (3:0, 0:1, 2:1) Голы: Бэррон — 4, 6:30 — 1:0. Моррисси — 5 (Демело, Лаури), 6:46 — 2:0. Коннор — 23 (Шайфли, Хейнола), 18:36 — 3:0. Форсберг — 10 (бол., Йоси, Маршессо), 36:45 — 3:1. Виларди — 19 (бол., Элерс, Шайфли), 47:51 — 4:1. Йоси — 8 (Хиностроза, Нюквист), 49:25 — 4:2. Нидеррайтер — 11 (п.в.), 57:55 — 5:2Вратари: Хеллибак — Сарос (57:09 — 57:55)Штраф: 16 — 4Броски: 31 (11+10+10) — 28 (10+6+12)

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 5:2

«Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ

НХЛ «Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 0:1) Голы: Уигар — 5 (Коулмэн, Хэнли), 19:04 — 0:1. Киллорн — 8 (Лундестрем, Лакомб), 28:34 — 1:1. Кадри — 15 (Уигар, Хэнли), 32:44 — 1:2. Мактавиш — 6 (бол., Готье, Минтюков), 47:36 — 2:2. Юбердо — 17 (бол.), 62:05 — 2:3Вратари: Гибсон — ВольфШтраф: 19 — 6Броски: 27 (11+5+11+0) — 33 (12+9+8+4)

«Анахайм» — «Калгари» — 2:3 ОТ

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4

НХЛ «Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4 (0:2, 1:0, 1:2) Голы: Стоун — 11 (Теодор, Карлссон), 8:39 — 0:1. Уайтклауд — 3 (Хауден, Колесар), 10:08 — 0:2. Эклунд — 8 (бол., Граф, Веннберг), 29:49 — 1:2. Олофссон — 9 (бол., Айкел, Теодор), 41:10 — 1:3. Лильегрен — 4 (бол., Эклунд, Зеттерлунд), 50:41 — 2:3. Гертл — 11 (п.в., Стоун), 58:40 — 2:4Вратари: Георгиев (57:21 — 58:40) — СамсоновШтраф: 2 — 4Броски: 22 (12+4+6) — 42 (13+18+11)

«Сан-Хосе» — «Вегас» — 2:4

Победный буллит: К. Джонсон