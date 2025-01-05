СКА — «Витязь»: счет матча 5:2, обзор голов

разгромил(5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе хозяев дублем отметился нападающий Павел Акользин, а по шайбе забросили Григорий Кузьмин, Захар Бардаков и Иван Демидов.

У «Витязя» отличились Фредерик Готье и Иван Чехович.

КХЛ. Регулярный чемпионат СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» (Московская область) — 5:2 (1:2, 3:0, 1:0) Голы: Готье — 11 (Рой, Макеев), 0:24 — 0:1. Чехович — 11 (Бучельников, Стюарт), 9:45 — 0:2. Бардаков — 11 (И. Демидов), 13:13 — 1:2. Акользин — 7 (Григоренко, Хайруллин), 21:16 — 2:2. Кузьмин — 5 (Толчинский, Короткий), 31:26 — 3:2. И. Демидов — 13 (Плотников), 32:50 — 4:2. Акользин — 8 (бол.), 46:49 — 5:2Вратари: Мойсевич — КареевБроски: 41 (18+13+10) — 29 (10+6+13)Штраф: 12 — 12

После этого матча СКА занимает 4-е место в таблице Востока с 54 очками в активе. «Витязь» — на 10-й позиции с 37-ю баллами.