4 январяприметв рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ. Начало в 20:00 мск.

«Вашингтон» сыграет третий домашний матч подряд. Ранее хозяева обыграли дома «Бостон» 3:1 и уступили по буллитам «Миннесоте» (3:3, 0:1 Б). Несмотря на неудачу в прошлом туре, «Кэпиталз» продолжают лидировать в таблице Восточной конференции. У них 53 очка на счету.

У «Рейнджерс» всего 35 набранных пунктов. Клуб занимает 14-е место в таблице Востока и продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф. Если гости смогут выиграть, то смогут одержать вторую победу подряд. Ранее «рейнджеры» обыграли «Бостон» 2:1.

Прогнозы и ставки

«Рейнджерс» выиграл 4 матча из 5 против «Вашингтона». В двух из трех последних встреч на «Капитал Уан Арена» также побеждали гости.

Букмекеры опираются на текущие результаты и считают, что фаворитом является «Вашингтон» за 2.00. Ставки на победу «Рейнджерс» и ничью принимаются с коэффициентами 3.20 и 4.33 соответственно. 1.59 и 2.35 — котировки на победу команд с учетом возможных овертайма и буллитов.

Эксперты также на стороне «Вашингтона». Свою ставку они предложили в прогнозе с коэффициентом 2.39.

По оценке ИИ, матч закончится со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона».

Трансляция матча

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