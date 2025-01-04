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    «Вашингтон» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Прогнозы на НХЛ
    4 января «Вашингтон» примет «Рейнджерс» в рамках поединка регулярного чемпионата НХЛ. Начало в 20:00 мск.

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    «Вашингтон» сыграет третий домашний матч подряд. Ранее хозяева обыграли дома «Бостон» 3:1 и уступили по буллитам «Миннесоте» (3:3, 0:1 Б). Несмотря на неудачу в прошлом туре, «Кэпиталз» продолжают лидировать в таблице Восточной конференции. У них 53 очка на счету.

    У «Рейнджерс» всего 35 набранных пунктов. Клуб занимает 14-е место в таблице Востока и продолжает борьбу за попадание в зону плей-офф. Если гости смогут выиграть, то смогут одержать вторую победу подряд. Ранее «рейнджеры» обыграли «Бостон» 2:1.

    Прогнозы и ставки

    «Рейнджерс» выиграл 4 матча из 5 против «Вашингтона». В двух из трех последних встреч на «Капитал Уан Арена» также побеждали гости.

    • Букмекеры опираются на текущие результаты и считают, что фаворитом является «Вашингтон» за 2.00. Ставки на победу «Рейнджерс» и ничью принимаются с коэффициентами 3.20 и 4.33 соответственно. 1.59 и 2.35 — котировки на победу команд с учетом возможных овертайма и буллитов.

    • Эксперты также на стороне «Вашингтона». Свою ставку они предложили в прогнозе с коэффициентом 2.39.

    • По оценке ИИ, матч закончится со счетом 4:2 в пользу «Вашингтона».

    Трансляция матча

    Смотрите прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Рейнджерс» на LiveCup.Run. На сайте вы также найдете статистику перед матчем и коэффициенты букмекеров.

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